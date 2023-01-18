İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Tekercioğlu ve İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Şahin önceki gün Kırankışla ve Diğ göletlerinin yapılacağı alana giderek incelemelerde bulundu.

“İki yıldır bir arpa boyu ilerlemeyen gölet yapılan alanların hali” diyerek bir paylaşımda bulunan Tekercioğlu ve Ercan, “Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış. Kaç yıldır bas bas bağırıyoruz, Sungurlu’da su sorunu var diye ama sayın vekiller bunu kulak ardı ediyor” görüşüne yer verdi.

“Kuraklığın iyice hissedildiği bu dönemde, Sungurlu’nun yaz ayında yine su sıkıntısı çekeceği aşikardır” diyen İYİ Parti İlçe Başkanı Tekercioğlu ve İl Genel Meclisi Üyesi Şahin, verilen sözlerin biran önce yerine getirilmesini istedi.

“20 YILDA YAPAMADILAR 5 AYDA NASIL YAPILACAK”

Sosyal medyada göletlerin son halinin paylaşılmasının ardından seçimin yaklaştığını ve vaatlerin ardı ardına geldiğini belirten vatandaşlar, “Hızlı tren ve havaalanından bahsediliyorsa kesin seçim geliyor. Kırankışla ve Diğ göletini yaptılar, bitirdiler, Sungurlu’nun su sorununu çözdüler, trende artık 2053 demi yoksa 2071 demi biter orasını göreceğiz” ifadelerini kullandılar.

(Haber Merkezi)

