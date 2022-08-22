Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen şüphelileri uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis ekipleri düzenlenen operasyonda N.D., M.U., A.K., M.B., A.B. ve S.A. adlı 6 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.D., M.U., A.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.