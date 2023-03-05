Konuya ilişkin olarak kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Deprem bölgesine gönderilecek yardımlar 'yardım kolisi' şeklinde teslim alınacak, nakit yardım kabul edilemeyecektir. Nakit yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız, AFAD’ın yardım hesaplarına yardım yapabilir. Vatandaşlarımızın getirdikleri yardım malzemelerini koli olarak paketlenmiş ve üzerinde içeriği yazılmış şekilde teslim etmeleri, deprem bölgesinde yardımların bir an önce depremzede kardeşlerimize dağıtılmasına yardımcı olacaktır. Vatandaşlarımız istedikleri market veya bakkaldan yardım kolisini hazırlatabilecektir. Yardım kolisi içeriğinde bozulacak gıda konulmamasına dikkat edilecektir. Giyim yardımı kabul edilmeyecektir. Giyim yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız, yardımlarını Kızılay Sungurlu Şubesine teslim edebileceklerdir. Deprem kolisi yardımları kaymakamlık binasında teslim alınacaktır. Toplanan yardım kolileri 17 Mart 2023 Cuma günü, Ramazan öncesinde deprem bölgesine gönderilecektir" denildi.