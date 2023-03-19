Şehitlikteki törende protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Şehitlikteki programın ardından protokol üyeleri Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Özel İdare Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma program ise saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur’an-ı kerim tilaveti ile devam etti. Sinevizyon gösterimi, Çanakkale destanı oratoryosu, Çanakkale şiiri ve tiyatro gösterisiyle devam eden program, ödül töreni ile sona erdi.

Programa, Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili İsmet Gülünay, Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Müftü Süleyman Eroğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, il genel ve belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şube müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı.