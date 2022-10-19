Sungurlu Belediyesi, 1 Kasım 2022 tarihinde düzenleyeceği ihale ile şehrin belirli yerlerinde bulunan 27 adet bilbordu 3 yıllığına kiraya verecek.

Sungurlu Belediyesi, ilçede bulunan Taş Köprü Kavşağı, Sunguroğlu İlkokulu yanı, Şehir Parkı karşısı, Kaymakamlık arkası, Yesevi Sitesi karşısı, Çankırı Caddesi, TOKİ yolu üzeri, Terminal Kavşağı, Diğ Çayı Köprü üzeri ve mesire alanlarında bulunan toplam 27 adet bilbortun işletilmesi için ihale düzenleyecek.

İhale, 1 Kasım Salı günü saat 15.50’da belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

