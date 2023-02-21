Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, AA muhabirine, depremzedelere destek olmak için ücretiz tıraş hizmeti başlattıklarını söyledi.

Oda üyesi berberlerin bu hizmete destek verdiğini belirten Karslı, "İlçemize gelen afetzedeler burada akrabalarının yanında veya gönüllü vatandaşlar tarafından tahsis edilen evlerde kalmaktadır. Oda üyesi arkadaşlarımızla konuşarak kardeşlerimize bir moral olsun diye ücretsiz tıraş yapalım istedik. Odamız üyesi berber arkadaşlarımızın da destek verdiği kampanyamızda ilçemizde ikamet etmeye başlayan tüm depremzede kardeşlerimizi ücretsiz tıraş etme kararı aldık. Kampanyalarımıza desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan tüm berber ve kuaför arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ölmüşlerimize Allah'tan rahmet, kalan yaralılarımıza acil şifa diliyoruz." dedi.