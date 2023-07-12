Bugün hizmete giren salonun ilk çifti Rabia-Murat Yardımcıoglu oldu. Yeni açılan salonda ilk çift olarak nikah merasimlerinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten çift, salonu çok beğendiklerinin de altını çizdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Yeni nikah salonumuz tüm halkımıza hayırlı olsun. Çiftlerimizin ve ailelerin çok daha şık ve konforlu bir salonda nikah merasimlerini yapmaları bizleri de mutlu edecek. Bu noktada hayatlarını birleştirecek tüm çiftlerimize de yeni hayatlarında şimdiden mutluluklar dilerim" dedi.