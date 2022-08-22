Sungurlu Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı, Çarşı Zabıta Noktası ve Sanayi Sitesi’nde aşure etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure etkinliğimiz de hemşerilerimizle aşure bereketini paylaştık diyen ve Aşure’nin içerisinde bir araya gelen birbirinden farklı nimetlerin aynı ortak ve güzel bir tada katkı sağladıklarına vurgu yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; “Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve kardeşliğin simgesidir. Milletimiz asırlardır sürdürdüğü bu gelenekle, aynı sevinci aynı tasayı beraberce paylaşmaya devam etmektedir. Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan aşure gününün birlik ve beraberliğe dayanışma ve kaynaşmaya vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)