50 yıldır değişmeyen ve defalarca patlak veren su borularının yenileceğini söyleyen Başkan Abdulkadir Şahiner, “Söz verdiğimiz gibi altyapıda asbest boruları bitiriyoruz. Artık vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak ve gönül rahatlığıyla çeşmeden su içebilecekler” diye konuştu.

İller Bankası’ndan yetkilileri Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahiner, Sungurlu’nun nihayet kanserojen etkisi doğuran asbest borulardan kurtulacağının müjdesini verdi.

50 yıldır Sungurlu’nun altyapı sorunu olduğunu ve Sungurlu halkının kanserojen etkisi doğuran asbest borulardan su içmek zorunda kaldığını söyleyen Abdulkadir Şahiner, “50 yıldır bu borulardan hem halkımız su içmek zorunda kalıyordu, hem de verilen suyun %70’nin kaçağa gidiyordu. İller Bankası’ndan 60 milyon lira kredi kullanarak, bu sorundan kurtulmuş olacağız” dedi.

Sungurlu halkının artık rahat bir nefes alacağını söyleyen Başkan Şahiner, “Vatandaşlarımız artık çeşmeden gönül rahatlığı ile su içebilecekler” dedi.

Yer tesliminin hemen yapılacağını ve 9 ay gibi kısa bir sürede işin biteceğini söyleyen Şahiner, “Bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Yaşanabilecek bu aksaklıklarda, vatandaşlarımızın desteği ve anlayışına ihtiyacımız var. Sungurlu’nun kanayan yarası haline gelen bu sorundan, birlik ve beraberlik içerisinde, hep birlikte kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve bizleri anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum” diye konuştu.

Başkan Şahiner, İller Bankası yetkililerine ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

