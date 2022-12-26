Araştırma firmasının ilçeye gönderdiği anketörler aracılığı ile vatandaşlara çeşitli sorular soruluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı bulunup bulunmadığı, Çorum'daki bazı siyasetçilerin isimleri gösterilerek tanıyıp tanımadıkları, Belediye Başkanı’nın başarılı olup olmadığının yanı sıra “Çorum'da milletvekili adayı kimi görmek istersiniz” şeklinde çeşitli sorular soruluyor.

Milletvekili adayı listesinde Muhsin Dere, Yusuf Ahlatcı, Lütfiye İlksen Ceritoglu Kurt, Ahmet Sami Ceylan, Muzaffer Külcü, Zeki Gül, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu gibi isimler yer alıyor.

Ankette, ayrıca vatandaşlara Çorum'un en önemli sorununun ne olduğu da soruluyor. (Haber Merkezi)

