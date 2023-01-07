Sungurlu HEM Müdürü Mustafa Atasever, "Aile okulu" eğitim programının özellikle annelerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Eğitim programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatıldığını hatırlatan Atasever, "Kursta katılımcılara aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önleme, çevre ve iklim değişikliği, trafik ve ilk yardım konularında eğitimler veriliyor." dedi.

Eğitimlerin daha huzurlu bir aile ortamı oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Atasever, "Eğitime katılan veliler aile içi iletişimlerinin artmasıyla daha huzurlu ev ortamına kavuştuklarını ve bu durumun çocuklarının başarısına olumlu yansıdığını söylüyor. Proje çerçevesinde Sungurlu'da açılan kursa 822 kişi katılım sağladı. Eğitimlere katılmak isteyen veliler, başvurularını okul ve halk eğitimi merkezlerine yapabiliyor." diye konuştu.