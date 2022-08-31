30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 100. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kutlama programına Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutanı Asteğmen Fehmi Keskin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Yusuf Kılınç, Oda Başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Atatürk Meydanında ki tören sona erdi.