Programa, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan Vekili Tevfik Akyüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, siyasi parti temsilcileri, Oda Başkanları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Ardından İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili video gösterileri, şiirlerin okunması ile devam eden program, tüm camilerden sela okunmasının ardından sona erdi.