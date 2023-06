AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilk önce Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu’nu ziyaret ederek bir süre görüştü.

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Kelepircioğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti heyetini kapıda karşılayarak ziyaretleri için teşekkür etti. Girişte Sungurlu Ziraat Odası’nı gezen Ahlatcı, çalışan personel ile kısa bir sohbet yaparak, çalışmalarında başarılar diledi.

ÇİFTÇİ İÇİN BEREKETLİ HASAT MEVSİMİ DİLEDİ

İlimiz Sungurlu ilçesinin tarım ve hayvancılığı konusunda bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Yusuf Ahlatcı, “Misafirperverliğinden dolayı kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kazançlarının her zerresinde alın teri olan, emekleriyle toprağı yoğuran, mahsulleriyle ilgilenen, geçimlerini topraktan sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız.

Toprağa gönül veren çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, hayat standartlarımızın yükseltilmesinde, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir. Biz bize yeteriz diyerek olağanüstü gayret gösteren, tarım üretimine büyük katkıda bulunan, ülkemizin bereketli topraklarını işleyen, alın teri ve emeği ile en güzel tarımsal ürünleri üretmek için fedakârca çaba harcayan tüm çiftçilerimizin hayat mevsimi bol kazancınızın bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ziyaretlerine daha sonra Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz ile devam eden AK Parti heyeti üretim yapan herkesin destekçileri olduklarını söyledi.

“ÜRETİME KATKI VEREN HERKESİN YANINDAYIZ”

Üretici ve tüccarlara sunulan hizmetin kalitesini artırmak için istişarede bulunduklarını belirten Ahlatcı, “Şehrimizin ve ülkemizin gelişmesini sürdürmesi için birliğin gücüne inanıyor ve eş güdümüzle çalışıyoruz. Çorum’umuz son 5 yılda tarım ve hayvancılıkta konuşulan ve örnek gösterilen bir il haline geldi, çiftçinin her üründe bu sene verimli bir yıl geçirdik. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Borsa Başkanı Kürbüz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti heyetine teşekkür etti.

YENİ BAŞKANA KUTLAMA

AK Parti heyeti Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek, geçen günlerde yapılan genel kurulda üyelerin çoğunluğunun oyuna alarak başkan seçilen İlhan Ambarkütükoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

Sungurlu TSO’nun ilçe için önemli bir vizyona sahip olduğunu ifade eden İl Başkanı Ahlatcı, Ambarkütükoğlu’na ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretleri nedeniyle Ahlatcı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Sungurlu TSO Başkanı Ambarkütükoğlu, faaliyetleri ve Sungurlu ile ilgili projeleri hakkında bilgi verdi.

(Volkan SINAYUÇ)