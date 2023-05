Geçtiğimiz Pazar günü Mahmut Atalay Spor Salonu’nda yapılan Sungurlu TSO Meslek Komitesi Organ seçimlerinde 1. Grupta Mustafa Doğan ile Ömer Can Koca beyaz pusulada, Uyanıkerler Gıda Nakliye Gübre Teks. Çorap San.ve Tic. Ltd. Şti. ve Cavit Küpcü sarı pusulada seçime girdi.

30 üyenin oy kullandığı grupta her iki listede 15’er oy almasına rağmen, Mustafa Doğan’a 30 oy yazılmış,15’er oy alan Ömer Can Koca, Uyanıkerler Gıda Nakliye Gübre Teks. Çorap San.ve Tic. Ltd. Şti. ve Cavit Küpcü arasında kura çekilmişti. Mustafa Doğan’ın 1. Asil üye seçildiği grupta, yapılan kura sonucunda ise Ömer Can Koca 2. Asil üye olarak seçilmişti.

Her iki listede yer alan Mustafa Doğan’a 30 oyun yanlış yazılması nedeniyle yapılan itiraz neticesinde İlçe Seçim Kurulu tekrar kura çekimine karar verdi. Önceki gün İlçe Seçim Kurulu’nda çekilen kurada sarı gruptan Uyanıkerler Gıda Nakliye Gübre Teks. Çorap San. ve Tic. Ltd. Şti. 1. Asil üye, her iki grupta ismi yazılan Mustafa Doğan ise 2. asil üye olarak seçildi.

