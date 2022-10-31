İki listenin yarıştığı önceki gün yapılan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi organ seçimlerinde başkan adayı Alaattin Akel kendi grubunda kazanırken, başkan Behiç Akkaş ise kendi grubundan çıkamadı.

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda yapılan seçimlerde, 12 meslek grubunda toplam 24 asil üye belirlendi. Seçime 2. gruptan giren Behiç Akkaş, kendi grubundan çıkamayarak meslek komitesi asil üyeliğine seçilemedi. Seçime 8. gruptan giren Alaattin Akel ise kazanarak meslek komitesi asil üyeliğine seçildi.

Seçimlerde beyaz pusula 7 grubu alırken, sarı pusula ise 5 grubu aldı.

Meslek Komitesini seçimlerinin kesinleşmesinin ardından, yönetim kurulu toplanarak yönetim kurulu başkanı, üyelerini ve meclis başkanını seçecek.



(Volkan SINAYUÇ)

