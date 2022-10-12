Geçtiğimiz hafta gerçekleşen organ seçimlerinde 80 üye seçmen listesinden 67 seçmen oy kullandı. Seçimlere katılım oranı % 83,75 oldu. Tek liste olarak seçime giren Mustafa Kürbüz, Ticaret Borsası’nda güven tazeleyerek tekrardan başkan oldu. Ticaret Borsasında geçtiğimiz hafta yapılan meclis kurulu organ seçimlerinin ardından Cumartesi günü yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, Meclis Başkanı ise Kadir Kolcu oldu. Diğer taraftan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarısakaloğlu, üyeler Ercan Yücetürk, Mehmet Tunga ve Mehmet Doğan oldu.

Borsa Başkanı Kürbüz, “Seçime iştirak eden ve edemeyen tüm üyelerimize teşekkür ederim. Sungurlu Ticaret Borsası Meclisine seçilen üyelerimize de görevlerinde başarılar dilerim. Seçimlerimizin, borsamız camiasına ve Sungurlu İlçemize hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım.” dedi.

(Haber Merkezi)

