Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, beraberinde İYİ Parti Amasya İl Başkanı Birol Çapkınoğlu, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları ve partisinin kadın kolları teşkilatı ile birlikte SMA hastası İbrahim için düzenlenen kermese katıldı.

Sungurlu’da 3 gün sürecek kermese tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Şahiner, “SMA hastası minik İbrahim için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnşallah en kısa sürede kampanyayı tamamlayıp yavrumuzu ilacına kavuşturacağız" dedi.

Öte yandan SMA hastası İbrahim Çalış, annesi Tuğba, babası Mansur ve dedesi Süleyman Çalış ile birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti. “SMA hastası minik İbrahim için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diyen Şahiner; “Bu yavrumuzu da Zehra Meva gibi inşallah en kısa sürede kampanyasını tamamlayıp ilacına kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

(İHA)