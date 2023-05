Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan şehitliğimizi yeniliyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahramanlarımıza ne yapsak azdır” dedi.

Şehitliğe yönelik bakım çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şahiner, “Bir büyüğümüz, En faziletlisi Allah yolunda şehit olabilmektir. O şehit ki Allah katında ebedi diri kalır. O şehit ki ayağını üzengiye koymuşsa bir kez, Allah hesap sorası değildir ondan. O şehit ki can vermekten lezzet duyar. Öyle bir lezzet ki oğul, diriltilip tekrar be tekrar can vermek ister. Törensiz ve kefensiz ölür, varlıksız ve bedensiz yaşar. O ki burada bir göz yumar, sonra huzur-ı Nebi’de bir göz açar; demiştir. Şehitlerimize yakışır bir şehitlik için ne gerekiyorsa onu yapmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.