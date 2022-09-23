Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Ağustos’ta telekonferans yöntemiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ve MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere’nin bizzat katılımı ile temeli atılan, 6 milyarlık savunma sanayi yatırımları içinde yer alan kapsül fabrikasında çalışmalar hızla devam ediyor.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş, Başkan Yardımcısı Mehmet Arif Büyükyıldız, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ergül, İlhan Ambarkütükoğlu ve Osman Koca, OSB’ye giderek Arca Savuma firması tarafından yapılan kapsül fabrikasının inşaat alanında incelemelerde bulundular.

Fabrikanın temeline kurban kesilerek dua edilmesinin ardından TSO Başkanı Behiç Akkaş ve yönetim kurulu üyeleri, firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi aldılar. OSB’de temelleri atılan savunma sanayi yatırımlarının önümüzdeki yılın ilk yarısında faaliyete geçmesinin planlandığını ifade eden Behiç Akkaş, ilçenin savunma sanayi merkezi haline dönüşeceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin girişimi ve gayretleriyle OSB’nin cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Akkaş, bölgeye her geçen gün yerli ve yabancı yatırımcı gelmeye başladığını, ilçede göçün tersine döneceğini ve işsizliğin biteceğini vurguladı.



(Volkan SINAYUÇ)