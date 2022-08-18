Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1891 yılında inşa edilen Sungurlu Saat Kulesi restore edilecek. Kaymakam Edip Bey tarafından 1891 yılında Şakir Usta’ya yaptırılan ve 131 yıllık tarihe sahip olan saat kulesi, yıkılma tehlikesi oluşturmaya başlamıştı. 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremde balkon parçaları düşen Saat Kulesi’nin diğer parçaları da Şubat ayında düştü.

Belediye ekipleri tarihi kulenin etrafını barikatlarla kapatırken, durum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na bildirildi. 2008 yılında restore edilen tarihi saat kulesi için, Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cennet Ceylan ve ekibi, yüklenici firma ile birlikte saat kulesinde incelemelerde bulunmak için Sungurlu’ya geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, saat kulesinin restorasyonu için incelemelerde bulunan ekibe eşlik ederek bilgi verdi. Saat kulesindeki restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde başlatılacağı belirtildi.

(İHA)