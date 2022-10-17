TSO Başkanı Behiç Akkaş, 2001 yılında kurulan bölgenin son dört yılda savunma sanayi yatırımları ile cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizerek, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine OSB yönetimi tarafından genişletme kararı alındığını söyledi.

4.800 dönüme sahip OSB’nin 3 etabının tamamen dolarak 63 fabrikanın kurulacağını belirten TSO Başkanı Behiç Akkaş, 4. etabın imar planı ve zemin etüdü çalışmalarının devam ettiğini, yılsonuna kadar çalışmalarının tamamlanarak yatırımcılara açılacağını kaydetti.

Diğer taraftan OSB’nin genişletme çalışmalarına başlandığını belirten Behiç Akkaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talep ettiği evrakların kısa sürede hazırlanarak başvurunun yapılacağını vurguladı. OSB’ye 5 bin dönüm arazinin daha eklenmesinin planlığını anlatan Behiç Akkaş, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla ivedi bir şekilde imar ve alt yapı işlemlerine başlanarak ilçemizin istihdamına katkıda bulunacak yeni yatırımların önünü açacağız.” dedi.

63 fabrikadan bazılarının temeli atılırken bazılarında hazırlıklarının bitmek üzere olduğuna dikkat çeken Akkaş, “Sungurlumuzda işsiz aşsız 1 kişi dahi kalmayacak, herkes doğduğu büyüdüğü memleketinde çalışıp, kazanacak” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

