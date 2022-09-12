Şirket yetkilileri Murat ve Serhat Karaçil, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş’ı ziyaret ederek, yeni yatırımları hakkında bilgi verdiler.

Çavuşoğulları Şirketler Grubuna ait MSK Tarım Ürünleri firması geçtiğimiz günlerde OSB’ye kuracakları Bakliyat İşleme ve Paketleme tesisi için temel atma işlemi gerçekleştirmişti. OSB’de 9 milyon lira yatırımla ikinci tesisi kurmak için yer tahsisi yapıldı. Tahsis edilen 6 dönümlük arazide ise un değirmeni başta olmak üzere, çeşitli makinaların imalatı yapılacak. Yeni tesiste ilk etapta 15 kişi istihdam edilecek.

2015 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Makine Mühendisi Murat Karaçil ve Uluslararası İlişkiler Mezunu Serhat Karaçil kardeşler tarafından kurulan Çavuşoğulları Tarım Ürünleri her yıl büyümeye devam ediyor. Çavuşoğulları Şirketler Grubu Menderes Karaçil ile oğulları Murat ve Serhat Karaçil yatırımlarına bir yenisini daha eklemek için hazırlıklara başladı. 12 dönüm arazi üzerine kurulacak olan 8 milyon lira yatırım tutarlı Bakliyat İşleme ve Paketleme Tesisinin ardından, un değirmeni ve çeşitli makinaların üretiminin yapılacağı yeni fabrika içinde çalışmalar başladı.

FİRMADAN İKİ TESİS

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, yaptığı açıklamada, “İlçemizin köklü firmalarından Çavuşoğulları Şirketler Grubuna ait MSK Tarım Ürünleri tarafından Organize Sanayi Bölgemizde 2 tesis için yer tahsisi yapıldı. Yer tahsisi yapılan ve 11 dönümlük arazi üzerine kurulacak Bakliyat İşleme ve Paketleme tesisi için OSB’de temel atma gerçekleştirildi ve çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca 6 dönüm arazi üzerine kuracakları tesiste ise un değirmeni ve çeşitli makinaların imalatını yapacaklar. İlçemize Hayırlı olsun. Sungurlumuzun geleceği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam.. Çavuşoğulları Şirketler Grubu Yetkilisi Murat ve Serhat Karaçil kardeşlere yatırımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.



(Volkan SINAYUÇ)

