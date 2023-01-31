OSB yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, Ankara-Samsun karayolunun ilçe merkezinden Ankara yönünde 12. kilometresinde bulunan bölgeye ikinci bir giriş yapılması kararlaştırıldı. Savunma sanayi firmalarının bölgeye ulaşımlarının kolaylaştırılması için alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlandı.

OSB’nin ana girişinden yaklaşık 1 kilometre Ankara yönünde ikinci bir giriş yapılması planlanıyor. Girişin yapılacağı bölgede yol yapım ve hafriyat çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla OSB’ye ikinci bir girişin sağlanacağı belirtildi.

13 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile OSB’de temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikaları ilkbaharda faaliyete geçerek üretime başlayacak. (Haber Merkezi)

