Sungurlu OSB’ye doğalgaz verilmesi için son aşamaya gelindi. Gerekli izin ve onayın alınmasının ardından Çorumgaz firması projeyi tamamlayarak çalışmalara başladı.
Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınından geçen Samsun-Ankara Mavi Akım doğalgaz boru hattından alınacak doğalgaz, bölgeye döşenecek borularla fabrikalara verilecek.
Çorumgaz A.Ş. firmasının tırlarla getirdiği borular OSB’ye indirilmeye başlandı. Firmanın kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, fabrikalara doğalgazın verilmesi hedefleniyor.
(Haber Merkezi)