Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın Barut ve Fişek Fabrikaları’nı Sungurlu OSB’de yapma kararının ardından ilçeye adeta yatırım yağmaya başladı. Asya İplik ve Tekstil firması sahibi hemşehrimiz Yılmaz Kocamanoğlu, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş’ı ziyaret ederek yatırımları hakkında bilgi verdi.

TSO Başkanı Akkaş, çorap imalatı yapacak firma için yer tahsisinin yapıldığını bildirdi. Akkaş, 16 milyon değerinde ve 20 dönümlük alan üzerine kurulacak fabrikada ilk başta 50 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

“OSB’MİZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

Behiç Akkaş, “Sungurlulu Hemşehrimiz Yılmaz Kocamanoğlu’nun sahibi olduğu Asya İplik ve Tekstil firması tarafından Organize Sanayi Bölgemize çorap üretim fabrikası kurulacak. Çorap üretimi yapacak firmamız için yer tahsisi yapıldı. 16 milyon değerinde ve 20 dönümlük alan üzerine kurulacak fabrikamızda 50 kişi istihdam edilecek. Hayırlı olsun. Hemşehrimize memleketine yapmış olduğu yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca KPRS Ütü Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozman’da yatırım yapmak için OSB’den yer tahsisi istedi. Bu yönde ki çalışmalarımız sürüyor. OSB’miz her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

