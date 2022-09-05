Tamaksan Çelik firması yetkilisi Recep Tamak, yaptığı açıklamada, Boğazkale’ye bağlı Yekbas köyü nüfusuna kayıtlı olduklarını, İstanbul’da sıcak çelik dövme fabrikası ile plastik enjeksiyon kalıp fabrikalarının bulunduğunu belirtti. Tamak, Sungurlulu hemşehrimiz Savunma Sanayi Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin girişimleri ile Sungurlu OSB’de temeli atılan fabrikaları görünce hem gururlandıklarını hem de heyecanlandıklarını söyledi.

Kurulacak fabrikalarla Sungurlu’nun savunma sanayinin merkezi haline geleceğini vurgulayan Recep Tamak, kendilerinin de savunma sanayinin tedarikçi firması olarak buraya fabrika kurmaya karar verdiklerini ifade etti. Tamak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş ile iletişime geçerek fabrika için çalışmalara başladıklarını, kısa sürede talep ettikleri 12 dönüm arazinin tahsisinin yapıldığını kaydetti.

Sungurlu’da kuracakları fabrikada çelik dövme ile kalıbı birleştirip entegre olarak üretim yapmayı planladıklarını belirten Tamak, yıllık 150 ton çeliği işleyeceklerini bildirdi.

Firmalarının savunma sanayinin tedarikçisi olduğunun altını çizen Tamak, yurt içindeki silah firmalarının yarı mamul ürünlerini ürettiklerini, dolaylı olarak yurt dışına ihraç yaptıklarını aktardı.

Başta Savunma Sanayi Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere olmak üzere TSO Başkanı Behiç Akkaş ve emeği olan herkese teşekkür eden Recep Tamak, firmaları Sungurlu’ya yatırım yapmaya davet etti.

(Haber Merkezi)

