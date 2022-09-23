Sungurlu Küçük Sanayi Sitesi’nde 1971 yılından beridir cam ve pvc üzerine faaliyet gösterdiklerini belirten Ahmet Özerbil, kardeşi Ömer Özerbil ile birlikte OSB’ye cam temperleme üzerine yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Bu kararlarında Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin etkisinin büyük olduğunu anlatan Özerbil, Muhsin Dere’nin Sungurlu’da neler yapılabileceğini, konumunun ne kadar stratejik olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve TSO Başkanı Behiç Akkaş’a teşekkür eden Özerbil, memleketlerine yatırım yaparak, istihdam sağlayıp şehrin büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerinin altını çizdi. OSB’de fabrika kurmak için tüm işlemleri tamamladıklarını ifade eden Özerbil, 6 dönüm araziye 25 milyon liralık yatırımla cam temperleme fabrikası karacaklarını kaydetti.

Ahmet Özerbil ziyarettte cam temperleme işinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi de verirken, TSO Başkanı Akkaş da “Sungurlumuzda yıllardır başarılı faaliyetlerde bulunan Özerbil firması Organize Sanayi Bölgemize fabrika kurmak için yer tahsisi yapıldı. OSB’mize yatırım yapmak ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmak için destek veren firma sahibi Ahmet Özerbil’e teşekkür ederim. Çalışmaya ve OSB’mizi büyütmeye devam” şeklinde konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)