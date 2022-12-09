OSB yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, Ankara-Samsun karayolunun Ankara yönü 12. kilometresinde bulunan bölgeye ikinci bir giriş yapılması kararlaştırıldı. Savunma sanayi firmalarının bölgeye ulaşımlarının kolaylaştırılması için alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlandı. OSB’nin ana girişinden yaklaşık 5 kilometre Ankara yönünde ikinci bir giriş yapılması planlanıyor. Gerekli izin ve çalışmaların tamamlanmasının ardından OSB’ye ikinci bir girişin sağlanacağı belirtildi.

13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile OSB’de temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikaları ilkbaharda faaliyete geçerek üretime başlayacak. (Haber Merkezi)

