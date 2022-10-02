Sungurlu OSB’nin son durumu hakkında bilgi veren TSO Başkanı Behiç Akkaş, 2001 yılında kurulan bölgenin son dört yılda savunma sanayi yatırımları ile önemli bir konuma geldiğini kaydetti.

Behiç Akkaş, 13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ve MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere’nin bizzat katılımı ile temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatlarının hızla devam ettiğini ifade etti. Akkaş, 6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların faaliyete geçmesiyle, Sungurlu’nun savunma sanayi merkezi haline dönüşeceğini vurguladı.

İlk etabı 1.500 dönüm, ikinci etabı 1000 dönüm, üçüncü etabı 1000 dönüm ve dördüncü etabı 1.300 dönüm olmak üzere toplam 4.800 dönüme sahip OSB’nin 3 etabının tamamen dolduğunu anlatan Akkaş, 4. etabın imar planı ve zemin etüdü çalışmalarının devam ettiğini, yılsonuna kadar çalışmalarının tamamlanarak yatırımcılara açılacağını kaydetti.

Akkaş, birinci etapta 58 parselden 48 tanesinin yatırımcılara tahsisinin yapıldığını geriye kalan 10 parselinde işlemlerinin bitmek üzere olduğunu, ikinci etabı fişek ile kapsül fabrikalarına ve üçüncü etabında barut fabrikasına tahsis edildiğini ifade etti. Akkaş, OSB’de 3 etabın tamamındaki parsellerin yatırımcılara tahsisi ile çeşitli sektörlerde 63 fabrikanın kurulduğunu söyledi.

Bazı fabrikaların temeli atılırken bazılarında hazırlıklarının bitmek üzere olduğuna dikkat çeken Akkaş, binlerce kişinin çalışacağı fabrikalar ile ilçede göçün tersine döneceğini ve işsizliğin biteceğini vurguladı. 2023 yılının Sungurlu için bir dönüm noktası olacağını ifade eden Akkaş, “Sungurlumuzda işsiz aşsız 1 kişi dahi kalmayacak, herkes doğduğu büyüdüğü memleketinde çalışıp, kazanacak” dedi. (Haber Merkezi)

