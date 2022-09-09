Dönemin Sanayi Bakanı Yalım Erez’i sürekli sıkıştırarak Sungurlu OSB’nin ek programa alınmasında önemli katkısının bulunduğunu hatırlatan Osman Samsunlu, son günlerde bir kaşık suda fırtına yaratılmasına anlam veremediğini belirterek şöyle konuştu:

“Sungurlu OSB’nin bulunduğu arazi, daha o zaman tarım arazisi vasfını kaybetmişti. Şimdi, CHP’yi yatırıma, sanayileşmeye, kalkınmaya karşı imiş gibi göstermeye kimsenin hakkı yok. Üstelik, Çorum’un en büyük yatırımcısı Ahmet Ahlatcı’nın CHP tabanında sempatisi çok büyük.”

(Volkan SINAYUÇ)

