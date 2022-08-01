Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan “Üniversite Tanıtım ve Danışmanlık Birimi”, 27 Temmuzda başlayıp 5 Ağustos'ta sona erecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde üniversite adaylarına yardımcı olmaya başladı.

Yüksekokul üniversite tanıtım ve danışmanlık birimi öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özelliklerine uygun mesleklere ilişkin bilgilerin yanı sıra geleceğin meslekleri, iş gücü piyasası, mezunların iş bulma süreleri, kamuda işe yerleşme oranları gibi veriye dayalı hizmetleri yüz yüze ve WhatsApp (0364 311 60 00) üzerinden sunmakta. (Haber Merkezi)