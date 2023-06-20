Sungurlu İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, oda başkanları, işadamları, siyasi parti temsilcileri, meslek yüksekokulunun akademik ve idari personelleri, öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımının olduğu tören meslek yüksekokulu kampüs alanında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından açılış konuşmasını yüksek okul müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı tarafından gerçekleştirildi. Eğitim sürecinde katkısı bulunan akademik ve idari personele teşekkür eden Dr. Bağcı, yüksek okul yapımında katkısı bulunan hayırseverlere, kamu birimlerine ve önce ki yöneticilere de şükranlarını sundu. Ayrıca mezuniyet töreni için katkıda bulunan işadamlarına da teşekkür edip, mezun öğrenci ve ailelerine de iyi dileklerinin ardından öğrencilerin tören geçidi izlendi. Tören, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belge ve hediyelerinin taktim edilmesiyle devam etti.

Sahneye çıkan öğretim elemanlarının geri sayımıyla tüm öğrenciler hep birlikte keplerini attılar. Program sonunda mezun öğrenciler, aileleri ve öğretim elemanları müzik eşliğinde eğlendiler.