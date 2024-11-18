SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Yüz Ölçümü (m²) Hazine

Hissesi Cinsi İmar

Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale

Tarihi İhale Saati

1 Sungurlu Beşkız Köyü 119 2 17.023,74 TAM Ham Toprak İMARSIZ 900.000 180.000 29.11.2024 09:15

2 Sungurlu Derekışla Köyü 116 31 2.682,29 TAM Tarla İMARSIZ 960.000 192.000 29.11.2024 09:30

3 Sungurlu Denizli Köyü - 647 687,78 TAM Arsa İMARSIZ 175.000 35.000 29.11.2024 09:45

4 Sungurlu Ekmekçi Köyü - 2961 172,63 TAM Arsa İMARSIZ 45.000 13.500 29.11.2024 10:00

5 Sungurlu İnegazili Köyü - 4337 786,45 TAM Ham Toprak İMARSIZ 225.000 45.000 29.11.2024 10:15

6 Sungurlu Sarıkaya Köyü 303 7 145,54 TAM Arsa İMARSIZ 40.000 12.000 29.11.2024 10:30

7 Sungurlu Tirkeş Köyü 123 33 1.538,14 TAM Ham Toprak İMARSIZ 335.000 67.000 29.11.2024 10:45

8 Sungurlu Tirkeş Köyü 141 25 2.630,31 TAM Ham Toprak İMARSIZ 570.000 114.000 29.11.2024 11:00

9 Sungurlu Turgutlu Köyü - 1929 2.034,35 TAM Arsa İMARSIZ 1.831.000 274.650 29.11.2024 11:15

10 Sungurlu Şekerpınar Mah. 943 13 459,43 TAM Arsa KONUT ALANI

(Ayrık / 2 kat) 700.000 140.000 29.11.2024 11:30

1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu/ÇORUM)

2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın Sungurlu Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

5) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6) İsteklilerin 4/a bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Sungurlu Malmüdürlüğü veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, Sungurlu Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası hesabına (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ait Sungurlu Malmüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

5) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.

7) İhaleye çıkarılan taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir.

8) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.