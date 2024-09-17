SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Yüz Ölçümü (m²) Hazine

Hissesi Cinsi İmar

Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale

Tarihi İhale Saati

1 Sungurlu Alembeyli - 2301 276,21 TAM Arsa İMARSIZ 70.000 17.500 25.09.2024 09:00

2 Sungurlu Alembeyli - 2306 916,20 TAM Hali Arazi İMARSIZ 220.000 55.000 25.09.2024 09:10

3 Sungurlu Arifegazili-Gazi 121 55 4.287,62 TAM Ham Toprak İMARSIZ 1.150.000 287.500 25.09.2024 09:20

4 Sungurlu Beylice 143 3 1.550,10 TAM Tarla İMARSIZ 65.000 16.250 25.09.2024 09:30

5 Sungurlu Beylice 143 17 6.731,38 TAM Tarla İMARSIZ 240.000 60.000 25.09.2024 09:40

6 Sungurlu Beylice 143 22 4.667,62 TAM Tarla İMARSIZ 170.000 42.500 25.09.2024 09:50

7 Sungurlu Beylice 113 5 9.832,24 TAM Ham Toprak İMARSIZ 550.000 137.500 25.09.2024 10:00

8 Sungurlu Beşkız 119 2 17.023,74 TAM Ham Toprak İMARSIZ 900.000 225.000 25.09.2024 10:10

9 Sungurlu Beşkız 196 19 79,50 TAM Arsa İMARSIZ 25.000 6.250 25.09.2024 10:20

10 Sungurlu Büyükpolatlı 213 51 5.753,19 TAM Ham Toprak İMARSIZ 520.000 130.000 25.09.2024 10:30

11 Sungurlu Beşdam 170 111 1.231,87 TAM Tarla İMARSIZ 95.000 23.750 25.09.2024 10:40

12 Sungurlu Beşdam 170 112 2.447,87 TAM Tarla İMARSIZ 190.000 47.500 25.09.2024 10:50

13 Sungurlu Çavuş 175 153 8.493,14 TAM Ham Toprak İMARSIZ 1.300.000 325.000 25.09.2024 11:00

14 Sungurlu Denizli - 647 687,78 TAM Arsa İMARSIZ 175.000 43.750 25.09.2024 11:10

15 Sungurlu Derekışla 116 29 2.035,87 TAM Tarla İMARSIZ 125.000 31.250 25.09.2024 11:20

16 Sungurlu Derekışla 116 31 2.682,29 TAM Tarla İMARSIZ 960.000 240.000 25.09.2024 11:30

17 Sungurlu Ekmekçi - 1654 5.750,00 TAM Tarla İMARSIZ 145.000 36.250 25.09.2024 13:30

18 Sungurlu Ekmekçi - 2961 172,63 TAM Arsa İMARSIZ 45.000 11.250 25.09.2024 13:40

19 Sungurlu Ekmekçi - 2969 576,18 TAM Ham Toprak İMARSIZ 155.000 38.750 25.09.2024 13:50

20 Sungurlu İnegazili - 4014 3.244,71 TAM Tarla İMARSIZ 260.000 65.000 25.09.2024 14:00

21 Sungurlu İnegazili - 4287 3.812,00 TAM Tarla İMARSIZ 420.000 105.000 25.09.2024 14:10

22 Sungurlu İnegazili - 4289 4.587,56 TAM Tarla İMARSIZ 505.000 126.250 25.09.2024 14:20

23 Sungurlu İnegazili - 4337 786,45 TAM Ham Toprak İMARSIZ 225.000 56.250 25.09.2024 14:30

24 Sungurlu Tirkeş 123 33 1.538,14 TAM Ham Toprak İMARSIZ 335.000 83.750 25.09.2024 14:40

25 Sungurlu Tirkeş 141 25 2.630,31 TAM Ham Toprak İMARSIZ 570.000 142.500 25.09.2024 14:50

26 Sungurlu Tirkeş 154 8 813,96 TAM Ham Toprak İMARSIZ 176.000 44.000 25.09.2024 15:00

27 Sungurlu Turgutlu - 1909 366,50 TAM Ham Toprak İMARSIZ 295.000 73.750 25.09.2024 15:10

28 Sungurlu Turgutlu - 2027 185,70 TAM Arsa İMARSIZ 280.000 70.000 25.09.2024 15:20

29 Sungurlu Sarıkaya 141 40 2.659,54 TAM Tarla İMARSIZ 200.000 50.000 25.09.2024 15:30

30 Sungurlu Sarıkaya 283 5 558,85 TAM Bahçe İMARSIZ 215.000 53.750 25.09.2024 15:40

31 Sungurlu Sarıkaya 303 7 145,54 TAM Arsa İMARSIZ 40.000 10.000 25.09.2024 15:50

32 Sungurlu Kemiklidere 1123 7 358,00 TAM Arsa İMARLI

(Konut Alanı) 915.000 228.750 25.09.2024 16:00

33 Sungurlu Şekerpınar 943 13 459,43 TAM Arsa İMARLI

(Konut Alanı) 700.000 175.000 25.09.2024 16:10

34 Sungurlu Şekerpınar 983 3 757,52 TAM Arsa İMARLI

(Konut Alanı) 1.162.000 290.500 25.09.2024 16:20

1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu/ÇORUM)

2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın Sungurlu Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

f) İsteklilerin (a) bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Sungurlu Malmüdürlüğü veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, Sungurlu Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası hesabına (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ait Sungurlu Malmüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

5) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.

7) İhaleye çıkarılan taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir.

8) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.