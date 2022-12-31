Çorum'un Sungurlu ilçesinde İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu yılda yangından yangına koştu. Ekipler, 2022 yılında toplam 247 yangına müdahale etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerinin 2022 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 31 ev, 132 arazi, 17 araç yangını, 2 orman yangını, 6 baca yangını, 5 tüp yangını, 5 elektrik trafosu yangını, 12 ahır ve samanlık yangını, 2 mezarlık yangını, 13 tandırlık yangını, 9 saman balyası yangını ve 13 çöp bidonu yangınına müdahale ettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin 2022 yılı içerisinde, ilçe genelinde meydana gelen 53 trafik kazasına da müdahalede bulunarak araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını hatırlatan Başkan Şahiner, ayrıca asansörde mahsur kalan 27 vatandaşa da yardım ettiklerini bildirdi.

Vatandaşlara baca temizliği yaptırmaları konusunda da uyarıda bulunan Başkan Şahiner, "Gerekli baca temizliğinin yapılması muhtemel zehirlenme ve baca yangınlarını önleyecektir. Bu konuda bütün halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.