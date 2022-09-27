Yaygın hastalıklar nedeniyle, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çevre illerde görülen yaygın hastalıklar sebebiyle Çorum merkez ve tüm ilçe hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Üreticilerimizin mağdur olmamaları için köylerimizde ve mahallelerimizde ilan edilip duyurulması rica olunur” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

