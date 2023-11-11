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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında, fişek fabrikasında çalışan işçi ve fabrika yöneticileri, iş yerlerinde 10 Kasım anma programı yaptı. Mite Defence Genel Müdür Yardımcısı Talip Oruç ve içiler, fabrika önünde saat 09.05'te çalan siren sesiyle Atatürk'e saygılarını göstererek, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Mite Defence Genel Müdür Yardımcısı Talip Oruç, “Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. ‘En büyük eserim’ dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir” dedi.