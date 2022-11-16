Kulüp yöneticileri Gülistan Koşulan ile Fırat Arslan, antrenör Haluk Doğan ve Bulgaristan’da düzenlenecek olan 17 Yaş altı Voleybol Balkan Şampiyonası aday kadrosunda yer alan Buğra Efe Temel, Çağlar’ı makamında ziyaret etti. Gülistan Koşulan ve Fırat Arslan, kulübün faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a bilgi verirken, görevinde başarılar dilediler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağlar da, başarılı çalışmalarından ve milli takımın yanı sıra birçok kulübün altyapısına sporcu vermelerinden dolayı Sungurlu Eğitimspor yetkililerini tebrik etti. Çağlar, Buğra Efe Temel’e de milli takımda başarılar diledi.

(Hüseyin AŞKIN)

