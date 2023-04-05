'Hükmen galip sayıldı'

Ligde 5. sırada yer alan Gülabibey Gençlikspor, 9 Nisan Pazar günü Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmaya, sporcu yetersizliği nedeniyle müsabakaya çıkmayacaklarını tertip komistesine bildirdi. Dün toplanan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Tertip Kurulu, Sungurlu Belediyespor’u 3-0 hükmen galip ilan etti.

'Namağlup şampiyon oldu'

Bu kararın ardından Sungurlu Belediyespor, ligin bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon oynadığı 15 karşılaşmadan 14 galibiyet ve 1 beraber alan Sungurlu Belediyespor, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. 83 averajı bulunan Sungurlu Belediyespor 43 puanla son hafta girdi.

En yakın takipçisi Mimar Sinan Gençlik Spor ile aralarında 5 puan fark bulunan Sungurlu Belediyespor, bitime bir hafta kala 1 Amatör Küme Büyükler Ligi’ni bir kez daha namağlup şampiyon oldu.

Sungurlu Belediyespor, son hafta kendi sahasında İskilip Gücü’nü ağırlayacak ve bu karşılaşmanın hemen ardından kupasını kaldıracak.