'Hükmen galip sayıldı'
Ligde 5. sırada yer alan Gülabibey Gençlikspor, 9 Nisan Pazar günü Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmaya, sporcu yetersizliği nedeniyle müsabakaya çıkmayacaklarını tertip komistesine bildirdi. Dün toplanan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Tertip Kurulu, Sungurlu Belediyespor’u 3-0 hükmen galip ilan etti.
'Namağlup şampiyon oldu'
Bu kararın ardından Sungurlu Belediyespor, ligin bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sezon oynadığı 15 karşılaşmadan 14 galibiyet ve 1 beraber alan Sungurlu Belediyespor, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. 83 averajı bulunan Sungurlu Belediyespor 43 puanla son hafta girdi.
En yakın takipçisi Mimar Sinan Gençlik Spor ile aralarında 5 puan fark bulunan Sungurlu Belediyespor, bitime bir hafta kala 1 Amatör Küme Büyükler Ligi’ni bir kez daha namağlup şampiyon oldu.
Sungurlu Belediyespor, son hafta kendi sahasında İskilip Gücü’nü ağırlayacak ve bu karşılaşmanın hemen ardından kupasını kaldıracak.
Sungurlu Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti
Gülabibey Gençlikspor’un maça çıkmayacağını bildirmesiyle hükmen 3-0 galip sayılan Sungurlu Belediyespor, 1. Amatör Küme’nin şampiyonu oldu.
'Hükmen galip sayıldı'