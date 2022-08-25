Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Örnekevler mahallesinde daha önceden belirlenen alanlarda sathi kaplama ve yol çalışmaları başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Belediye bünyemizde bulunan bütün ekiplerimizle birlikte hayatı kolaylaştıracak çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimizle belirlediğimiz noktalarda sathi kaplama yol ve kilit parke taşı döşeme çalışması yapılıyor. Bu çalışmayla mahalle halkı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulmuş olacak. Önümüzdeki günlerde çalışma tamamlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

