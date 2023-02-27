Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner konuyla ilgili bir açıklama yaparak ekiplerinin teknik desteği ile deprem bölgesinde bir çadırkentin daha kurulduğunu duyurdu.

Başkan Şahiner açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Belediyemiz personeli Kahramanmaraş'a kurulan çadırkente teknik destek verdi. İYİ Parti Kayseri Milletvekilimiz Sn. Dursun Ataş koordinesinde gerçekleşen çalışmalarda emeği geçen tüm yetkililerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye olarak ihtiyaç olan her alanda, depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”



(Aliye ÖNCEL)

