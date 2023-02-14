Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Bu millet onlara kucak aştı ama şu zor günümüzde bizi yağmalamalarla arkadan vurmaya kalktılar. Bundan sonra bu hainlere nasıl güvenelim. Ensar din kardeşiyiz diyenler, sözüm size; “Bu vatanın ekmeği, bunlar ve yandaşlarına haram olsun” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem felaketi sonrası bütün imkanlarını seferber eden Sungurlu Belediyesi, Hatay'da depremzedelerin yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere 10 bin kişilik sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip Aşevi kurdu.

Yaklaşık bir haftadır Hatay’da depremzedelerin yaralarını saran Sungurlu Belediye Aşevinde bulunan yardım malzemelerinin, Suriyeliler tarafından yağmalanma girişiminde bulunulduğu, emniyet ve Sungurlu Belediyesi personeli tarafından girişimin önlendiği öğrenildi.

BAŞKAN ŞAHİNER TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle Suriyelilerin yoğun olduğu Hatay’da yağma haberlerinin ardı arkası kesilmediğini ve bu duruma tepkisini dile getiren Başkan Abdulkadir Şahiner, “Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Sungurlu Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hatay’da kurduğumuz 10 bin kapasiteli Aşevimiz, sabahları çorba, öğle ve akşamları ise sıcak yemek ikramında bulunarak, depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Ancak dün akşam saatlerinde Suriyeli olduğunu öğrendiğimiz bir grup tarafından Aşevimizde bulunan malzemeler yağmalanmak istendi. Emniyet ve ekiplerimizin müdahalesi ile buna müsaade edilmedi” dedi.

Bu millet onlara kucak aştı ama şu zor günümüzde bizi yağmalamalarla arkadan vurmaya kalktılar diyen Başkan Şahiner, “Bundan sonra bu hainlere nasıl güvenelim. Ensar din kardeşiyiz diyenler, sözüm size; “Bu vatanın ekmeği, bunlar ve yandaşlarına haram olsun” diye konuştu.

Yine o bölgeden Suriyelilerin ülkemize yoğun bir şekilde geldiğine dair duyumlar aldıklarını söyleyen Başkan Abdulkadir Şahiner, “Biz bugüne kadar ilçemize gelmelerine müsaade etmedik. Dün olduğu gibi bundan sonra da buna müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

