Buna göre Sungurlu AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan servis edilen habere göre Sungurlu Belediyesi Meclisi’nin aldığı karara göre emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatlarının ödenmesi için İlbank’tan 10 milyon kredi istendiği ve bu kredinin onaylandığının dile getirildiğini anlatan Şahiner; “10 milyon TL’nin onaylandığı yazısını ve belediye meclisinin kararı neredeyse çıkartın da ben de göreyim” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Şahiner, “Sungurlu Belediyesi’nin böyle bir talebi olmadı. Olmayan talebi meclis üyeleri nasıl onaylamış? Sen milletvekilleriyle nasıl çıkarttın? Ne utanmaz, arlanmaz insanlarsınız. Arsızlıkla, yüzsüzlükle ve yalan haberle kimi kandıracaksınız?” diye konuştu.

“Bu işler öyle toplanıp poz vermeye benzemez” diyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Buradan 10 milyon TL’yi biz onayladık diye poz veren meclis üyelerine ve AKP İlçe Başkanına sesleniyorum. Adamsanız, bizim talebimizi, meclis kararını ve İller Bankası'ndan onaylanan 10 milyon TL tutarlı belgeyi kamuoyuyla paylaşın” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)

