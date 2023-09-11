Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz hafta sonu, ilçe futbol sahasında yapılan seçmelere 500 sporcunun katıldığını belirten Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir, Cumartesi günü 2012-2016 doğumlu, Pazar günü ise 2005-2011 doğumlu sporcuların seçmelerini yaptıklarını, seçmelere katılan 500 sporcudan 300’ünün beğenilerek altyapıya seçildiklerini açıkladı.

Özdemir, “Gerçekten çok yetenekli çocuklarımız var. Katılan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Pazar günü de 2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005 doğumlu sporcularımızın seçmesini yaptık. Her şey çocuklarımızın geleceği için” dedi.

Aileler çocuklarını tribünden böyle takip ettiler...