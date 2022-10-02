Sungurlu-Çorum Karayolu üzerinde bulunan Sun-Ka Kağıt’ta Securitas İtfaiye ile yıllık eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında saha uygulamalı temel yangın eğitimi düzenlendi. Firma tarafından fabrika çalışanları ilk olarak olası bir yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra sahaya inen çalışanlara uygulamalı olarak eğitim verildi.

Yasa Yangın Eğitim ve Danışmanlık yetkilileri, “Sungurlu’nun en büyük endüstriyel tesislerinden biri olan Sungurlu Karton Sun-Ka Kağıt Fabrikasında Securitas İtfaiye ile birlikte düzenlediğimiz yıllık eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında saha uygulamalı temel yangın eğitimini başarıyla gerçekleştirdik. Yakın ilgi ve desteklerinden dolayı yönetici ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

