Sektörün farklı kollarında faaliyet yürüten firmalar, yeni ürünlerini ve ileri teknolojilerini tanıtmak için fuarda yerlerini alırken, Sungurlu’dan da Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj fuarda stant açtı.

Sun-Ka Kağıt Genel Müdürü Zeki Öztekin ve Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin, Avrasya Ambalaj Fuarı’nda ikili görüşmeler gerçekleştirerek, konukları ile yakından ilgileniyorlar.

Zeki Öztekin ve Levent Öztekin, yurt içi ve yurt dışından gelecek tüm konuklarını 12 Ekim – 15 Ekim tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 27. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’ndaki (Avrasya Ambalaj İstanbul 2022) stantlarına davet ettiler.



(Volkan SINAYUÇ)

