Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, Başkan Sülük'ün çeşitli vesilelerle esnafla bir araya geldiği, görüşmelerde belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sülük, “Belediyemizin yaptığı çalışmaları esnafımızla paylaşıyor, vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinliyoruz. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına, 'üretken belediyecilik' anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan İskilip'imize hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

(AA)

