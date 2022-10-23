Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Trabzon temsilcisi İskofyaspor Çorum’da karşı karşıya geldi. İlk maçına lisans krizi nedeniyle çıkamayan, ikinci haftayı ise BAY geçen Çorum Voleybol sezonun ilk maçına mutlak 3 puan parolası ile çıktı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinden itibaren rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Çorum’un sultanları maçı 25-13, 25-8 ve 25-11’lik setlerle kaybederek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

(Rıfat KARA)

