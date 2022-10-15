Sezonun ilk maçında sahasında Tokat temsilcisini 3-0'la geçen Osmancık'ın sultanları, yarın Bordo Mavi takımını da yenerek ikide iki yapmak istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Trabzon temsilcisi Bordo Mavi takımı ile karşılaşacak. Sezona Tokat Gençlikspor galibiyeti ile başlayan Sultanlar yarın oynanacak maçta Trabzon temsilcisini de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İki takım arasında Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 15.00'de başlayacak.

ÇORUM VOLEYBOL BAY GEÇİYOR

Çorum'u Kadınlar 2.Lig'indeki bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise ikinci haftayı BAY geçecek. Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, İskofyaspor ile Sinop Beton Ayancık Belediyespor, Tokat Gençlikspor ile 52 Çamlıkspor ve Ünyegücü ile Çarşamba Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

